Московский вокзал и Эрмитаж освободили от незаконных экскурсий и сувениров. Смольный выселил три десятка нелегальных предпринимателей с улиц Петербурга

Комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил в последнюю неделю марта от незаконной торговли 28 земельных участков, говорится в сообщении ведомства от 1 апреля.

В минувшую субботу проверка прошла в историческом центре: на Сенатской площади, канале Грибоедова, Большой Морской улице, Лиговском проспекте, Невском проспекте, площади Восстания. Всего были изъяты пять тумб по продаже экскурсионных билетов и сим-карт, три складных стола по продаже товаров народного потребления, одна тележка по реализации продуктов питания и одна сувенирная стойка.

Также на прошлой неделе ККИ освободил от незаконной торговли Садовую улицу, территорию возле арки Главного штаба, районы около станций метро «Чернышевская» и «Купчино».





