Первая жертва «инквизитора»: ночью у невооруженного заместителя полиции Адмиралтейского района нашли склад алкоголя

Прибывший в Петербург с проверкой полицейского главка столичный генерал Соболь, зарекомендовавший себя как «инквизитор», уже через несколько часов посетил полицию Адмиралтейского района. Сотрудники настолько растерялись, что ответственный от руководства не успел вынуть табельное оружие из стола, а его подчиненные опасались предоставить генералу служебную машину. Ревизоры прошлись по ответственному кабинету, изъяв более 50 бутылок с праздника. «Фонтанка» выяснила, что если и в других районных управлениях также будут проверять личные телефоны, то ГУ МВД наполнится вакансиями.

По информации нашего издания, 1 апреля, около 00:15, в дежурные части УМВД по Адмиралтейскому району и 2-го отдела полиции неожиданно пришли четверо проверяющих из центрального аппарата МВД России. По данным «Фонтанки», первое, что услышал дежурный: перед ним стоит генерал-майор внутренней службы Эдуард Соболь.

Ранее стало известно, что в 9 часов утра 1 апреля в ГУ МВД состоялась встреча начальников районных управлений и служб ГУ МВД с главным инспектором МВД РФ Соболем. Также наше издание указало, что остановились 44 ревизора в гостинице «Азимут» на набережной реки Фонтанки. Судя по всему, разместившись в отеле поздно вечером, старший по комплексной проверке выбрал ближайшие цели от места дисклокации – районное управление находится в 500 метрах от «Азимута», а 2-й отдел – в километре.

«Фонтанке» известно, что в полиции Адмиралтейского района гости находились пару часов. За это время они зафиксировали, что ответственный от руководства, заместитель начальника УМВД майор Сергей Ржавкин, не вооружен, так как табельный пистолет «ПМ» находится у него в рабочем столе. Осмотр его кабинета закончился тем, что из помещения ревизоры забрали 44 литра алкоголя. Масштабу спиртного было дано объяснение – это бутылки, не выпитые с празднования 8 Марта. Тем не менее в отчете раздраженно указано: «обстановкой не владеет».







Нарушения проверяющие обнаружили и у других сотрудников, работавших в эту ночь: оружие не при себе, а в сейфах. Также генерал Соболь объявил сбор следственно-оперативной группы, но они не сконцентрировались в течение часа.

Наконец, полицейским было замечено, что при себе в дежурной части нельзя держать личные телефоны. По информации «Фонтанки», и на это им не возражали, хотя и были удивлены замечанием.

В результате нежданного посещения полицейские были настолько растерянны, что, как нам шепотом рассказал один собеседник, «когда генерал попросил добросить его обратно до гостиницы, в дежурке сомневались – стоит ли».

«Опасались подвоха, мол, не будет ли это трактовано, как использование служебного транспорта не по назначению», – объяснили «Фонтанке».