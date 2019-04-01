В «Мостотресте» рассказали, какие переправы и когда будут разводить на этой неделе в Петербурге

В Петербурге продолжаются технологические разводки мостов. В ночь на вторник, 2 апреля, разведут три переправы, в последующие две ночи — по четыре, и в ночь на пятницу, 5 апреля, разведут пять мостов.

В ночь с 1 на 2 апреля мосты разведут по следующему графику:

Володарский мост – с 2:00 до 5:45;

Мост Александра Невского – с 2:20 до 5:10;







Троицкий мост – с 1:20 до 4:50.

Володарский мост также будут разводить в ночь на 3-е и 5-е апреля, а Троицкий — ночью со 2-го на 3-е. В ночь на 3-е апреля разведут и Биржевой мост — с 2:00 до 4:55. С 2:00 до 5:00 в ночь на 3-е и на 4-е апреля запланирована разводка Большеохтинского моста.

Ночью 4 и 5 апреля с 2:00 до 4:55 будут разводить Тучков мост, с 1:30 до 4:30 — Кантемировский, а Дворцовый разведут дважды: с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55. Кроме того, в ночь с 4-го на 5-е апреля с 1:40 до 4:45 разведут Литейный мост.

Свести мосты могут раньше, чем запланировано, уточнили в «Мостотресте».