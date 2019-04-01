Снаряд времён ВОВ нашли на Бармалеевой во время ремонта в одной из квартир

Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили жильцы одного из домов Петроградского района Петербурга во время капитального ремонта. Об этом «Фонтанке» 1 апреля сообщили в администрации Петроградского района, отдельно подчеркнув, что это не первоапрельская шутка.

Как рассказали корреспонденту издания в пресс-службе, снаряд был найден случайно во время капитального ремонта в квартире 14 дома 24 по Бармалеевой. Люди, обнаружившие его, к счастью, не стали самостоятельно разбирать стену, а вызвали специалистов.

На данный момент в здании проходит эвакуация, на месте работают сотрудники МЧС и Росгвардии.





