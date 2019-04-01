Американский стратегический бомбардировщик полчаса летал над Балтикой у границ России

Воздушное судно ВВС США B-52H Stratofortress, способное нести как ядерные крылатые ракеты, так и авиабомбы, утром в понедельник вплотную приблизилось к Калининградской области со стороны Польши. Об этом 1 апреля свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Американский бомбардировщик вылетел с территории Великобритании, после чего пролетел через Голландию и Германию, а затем взял курс вдоль побережья Польши. Примерно в 13.00 по московскому времени он приблизился к морской границе России на Балтике на 130 км, после чего опять вернулся в воздушное пространство Польши. Почти полчаса после этого американский самолет летал у границ Калининградской области.

Сейчас, по данным Flightradar, B-52H Stratofortress уже покинул границы восточноевропейской республики и вошел в воздушное пространство Германии.

Напомним, что бомбардировщики B-52H Stratofortres неоднократно приближались к границам России и раньше. Так, 15 и 25 марта американские пилоты совершили полет над Балтикой.





