Районам Петербурга посулили 100 млн за лучшую программу развития. Что получат за худшую, Беглов обещал сказать потом

В 2019 году районные администрации представят программу развития до 2021 года в рамках проекта «Родной район». Автор лучшей программы получит на ее реализацию около 100 млн рублей. Об этом врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил в ходе заседания малого правительства 1 апреля.

«Каждый район должен в этом году подготовить предметную, четкую и понятную каждому жителю программу развития», – сказал чиновник, добавив, что район, который разработает лучшую программу, получит примерно 100 млн рублей.

На вопрос, что получит автор худшего проекта, врио ответил: «Получит-получит. Я потом скажу, что он получит».

Председатель комитета территориального развития Петербурга Александр Бельский добавил: средства для развития получат все районы, но пока определен размер гранта только для лучшего проекта, который выберет специальная комиссия.







По словам главы комитета, для подготовки программы с 15 апреля по 15 июля будет проводиться сбор предложений горожан. Внести свои инициативы петербуржцы смогут, заполнив специальные анкеты в районных многофункциональных центрах. Также чиновники будут черпать информацию из соцсетей.

Беглов призвал чиновников встречаться с жителями для сбора предложений по улучшению городской среды. Итоги планируется подвести в конце августа.