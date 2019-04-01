Гостиница «Октябрьская» осталась без вывески. Буквы на крыше не вписались в эстетические регламенты

С крыши гостиница «Октябрьская» на площади Восстания исчезло слово «гостиница». Пропажу заметили читатели «Фонтанки».

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Генеральный директор ОАО «Гостиница «Октябрьская» Владимир Иванов подтвердил нашему изданию, что отель начал демонтировать вывеску после того, как получил штраф от комитета по печати за самовольное размещение конструкции.

Буквы на крыше фасада появились еще в советское время, но оказались вне закона из-за несоответсвия эстетическим регламентам КГА, сказал глава отеля. «Еще несколько лет назад мы попытались получить разрешение, но нам не согласовали», – пояснил Иванов. Однако оператор отеля не стал снимать конструкцию, пока не получил претензию от Смольного. Заказывать и согласовывать новую вывеску «Октябрьская» пока не будет, поскольку ждет корректировки правил размещения таких конструкций.

Помимо надписи «Гостиница Октябрьская», на фасаде здания размещены буквы «Город-герой Ленинград». Но этой конструкции снос не грозит, заверили «Фонтанку» в КГА. «Согласно правилам благоустройства территории Санкт-Петербурга, историческая конструкция «Город-герой Ленинград» не является наружной информацией или рекламой, следовательно, на неё не распространяются требования эстетических регламентов», – пояснили в ведомстве.







Эстетические регламенты КГА были утверждены 31 января 2017 года. Они вводят ряд жестких требований к размеру и внешнему виду рекламных и информационных конструкций. Ранее новые правила вызвали протест у владельцев торговых центров, которые заявили, что маленькие буквы на больших объектах противоречат эстетике и здравому смыслу, а также обернутся убытками для их владельцев. Сейчас КГА готовит поправки в правила размещения вывесок. На время их разработки комитет по печати ввел мораторий на снос нелегитимных конструкций, но он касается только тех вывесок, у которых ранее уже было разрешение.