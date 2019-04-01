Игорь Сечин заявил, что новой дальневосточной верфи нужно 160 заказов для устойчивой работы с прибылью. Пока есть только 36

Дальневосточная верфь «Звезда», которая строится «Роснефтью» и Газпромбанком, нуждается в увеличении числа заказов почти в 4,5 раза, рассказал 1 апреля глава нефтяной компании Игорь Сечин президенту Владимиру Путину.

Отвечая на вопрос главы государства, сколько нужно строить на верфи судов для того, чтобы она работала устойчиво и с прибылью, Сечин ответил: «порядка 160 заказов». Сейчас есть 36.

«Мы сейчас заложили сами, «Роснефть», как я сказал, 25 судов, в том числе четыре судна снабжения усиленного ледового класса. 10 судов Афрамакс на газомоторном топливе как раз для обеспечения вывоза сырья по Северному морскому пути. Начали строительство 10 танкеров-челноков дедвейтом 110 тысяч тонн нового проекта. Суммарный дедвейт заказанных «Роснефтью» судов – более 2 миллионов тонн, и большая часть предназначена для работы в Арктике. Всего заключено твердых контрактов на 36 судов. Кроме заказов «Роснефти» это «Газпром» – пять судов, «Совкомфлот» – пять судов и «Росморпорт» – одно судно», – сказал Сечин.

И добавил, что также идет подготовка контрактов с «Новатэком». Но есть трудности.







«Пока «НОВАТЭК» пошел только на заключение контрактов на резервирование мощностей для будущего строительства. Идет обсуждение финансовых условий. Надеемся, что все-таки контракты будут подписаны. Работа идет, продвигается она непросто. Потребитель очень профессиональный, понятно, что этот заказ отличается особой сложностью, и мы пытаемся найти сейчас ту экономику, которая позволит конкурировать с южнокорейскими строителями, хотя они будут на первом этапе также участвовать в кооперации по строительству этих судов», – отметил глава «Роснефти».

«Звезда» уводит заказы у петербургских судостроителей. Опыта работы в строительстве судов у предприятия пока нет, но оно получило заказ на крупнейший в мире ледокол «Лидер» почти за 100 млрд рублей.