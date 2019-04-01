Дочь сотрудницы Роснефти проведет 16 лет в колонии за организацию убийства собственной семьи

Суд Московской области признал 24-летнюю Дарью Переверзеву виновной в организации убийства матери, двух братьев и сестры. Дочь сотрудницы «Роснефти» отправили на 16 лет в колонию общего режима. Об этом 1 апреля сообщает Следственный комитет России.

Следствие и суд установили: девушка и ее сожитель Дмитрий Колесников в 2014 году решили завладеть деньгами и недвижимостью Переверзевой-старшей, которая работала в российской нефтегазовой компании «Роснефть». Свой план злоумышленники решили реализовать в сентябре, исполнителем стал Колесников. Он задушил 43-летнюю Елену Переверзеву и ее 12-летнего сына в их доме в Подмосковье, после чего решил устроить пожар, чтобы уничтожить улики. Для этого он облил легковоспламеняющейся жидкостью свои вещи, испачканные кровью, и поджег их. От потока воздуха, попадавшего в дом через разбитое окно, начался пожар. От отравления угарным газом погибли еще двое детей Переверзевой-старшей – 3-летние двойняшки, которые также находились в здании.

Колесникова полиция задержала, а вот Переверзевой-младшей удалось скрыться. Исполнитель убийства получил пожизненное с отбыванием наказания в колонии особого режима. Дело его сожительницы Дарьи было вынесено в отдельное делопроизводство.

В декабре 2016 года Переверзеву-младшую удалось поймать. Она согласилась давать показания, однако отрицала свою вину.





