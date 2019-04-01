ГК «Полис Групп» планирует достроить школу в Мурино к концу 2019 года

ГК «Полис Групп»

Общеобразовательное заведение примет первых учеников в сентябре 2020 года.

Компания «Полис Групп» продолжает активное строительство школы на 1175 мест в составе проекта «Краски лета». В настоящее время на строительной площадке завершены кровельные работы. Строители приступили к внутренней отделке помещений.

Напомним, образовательное четырехэтажное учреждение возводится в рамках государственной программы «Стимул». Общая площадь соцобъекта составляет 18 604 кв. м. Завершить строительство школы планируется к концу 2019 года, а в 2020 году она уже сможет принять первых учеников. Кстати, жители уже сданных корпусов с нетерпением ждут этого события, так как большой процент покупателей недвижимости в ЖК «Краски лета» – семьи с детьми. Данный факт подтвердили и прошедшие масленичные гуляния, организованные застройщиком специально для жителей квартала.

Компания «Полис Групп» постоянный участник программ «Социальные объекты в обмен на налоги» и «Стимул». Практически во всех жилых комплексах застройщика есть детские сады и школы. На сегодняшний день в эксплуатацию сданы 7 детских садов и 2 школы. В общей сложности на 1 января 2019 года в дошкольных и школьных образовательных учреждениях застройщиком создано на более чем 2 360 мест.

ЖК «Краски Лета» – проект комплексного освоения территории в микрорайоне Мурино. Он реализуется в 5 очередей, в рамках которых возведут 300 000 кв. м, включая жилые и коммерческие помещения, объекты социальной инфраструктуры (три детских сада и школу).

Справка о компании СК «Полис Групп»