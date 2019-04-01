«Наша геология — это геология горизонта». На место ушедшего после скандала Панова в «Росгеологию» назначен бывший банкир Горьков
Новым генеральным директором «Росгеологии» назначен бывший глава Внешэкономбанка Сергей Горьков. Об этом 1 апреля сообщили в Министерстве природных ресурсов.
Глава ведомства Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что Горьков – «человек авторитетный и профессиональный».
«Сегодняшние реалии требуют усилить показатели прироста минерально-сырьевой базы России. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх. Наша геология – это геология горизонта, неразрывно связанная с энергетической безопасностью страны», – заявил Кобылкин.
Сергей Горьков окончил Академию ФСБ РФ по специальности «Правоведение», в девяностые годы работал в структурах банка «Менатеп» Михаила Ходорковского, а также в нефтяной компании «ЮКОС». Позже сотрудничал с компаниями Fesco и «Шлюмберже». С 2008-го по 2016 год был заместителем председателя правления Сбербанка, с 2016-го по 2018 год работал председателем Внешэкономбанка. С 2018-го по 2019-й был заместителем министра экономического развития РФ.
Напомним, предыдущий глава «Росгеологии», Роман Панов, был уволен со своего поста 21 марта, позже в Минприроды официально заявили о «плановой ротации» в холдинге. При этом отставка произошла на фоне ареста бывшего первого заместителя Панова, Руслана Горринга.
Справка:
Бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг был арестован 9 марта. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, мужчина в 2011 году получил от бизнесмена 5 млн рублей «за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области». Он якобы собирался передать эти деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан. Тогда молодого человека еще звали Руслан Ганижев, он дал признательные показания. Суд назначил ему подписку о невыезде.
Горринг покинул свой пост после того, как в сети появилось видео, на котором запечатлено, как он играет в компьютерную игру, одновременно рассказывая о сексе с сотрудниками Росгеологии и угрожая другим участникам онлайн-игры.