«Наша геология — это геология горизонта». На место ушедшего после скандала Панова в «Росгеологию» назначен бывший банкир Горьков

Новым генеральным директором «Росгеологии» назначен бывший глава Внешэкономбанка Сергей Горьков. Об этом 1 апреля сообщили в Министерстве природных ресурсов.

Глава ведомства Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что Горьков – «человек авторитетный и профессиональный».

«Сегодняшние реалии требуют усилить показатели прироста минерально-сырьевой базы России. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх. Наша геология – это геология горизонта, неразрывно связанная с энергетической безопасностью страны», – заявил Кобылкин.

Сергей Горьков окончил Академию ФСБ РФ по специальности «Правоведение», в девяностые годы работал в структурах банка «Менатеп» Михаила Ходорковского, а также в нефтяной компании «ЮКОС». Позже сотрудничал с компаниями Fesco и «Шлюмберже». С 2008-го по 2016 год был заместителем председателя правления Сбербанка, с 2016-го по 2018 год работал председателем Внешэкономбанка. С 2018-го по 2019-й был заместителем министра экономического развития РФ.

Напомним, предыдущий глава «Росгеологии», Роман Панов, был уволен со своего поста 21 марта, позже в Минприроды официально заявили о «плановой ротации» в холдинге. При этом отставка произошла на фоне ареста бывшего первого заместителя Панова, Руслана Горринга.





