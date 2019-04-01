В продажу вышел новый дом в ЖК «Статус у парка Победы»

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи в доме №2 жилого комплекса высокого комфорт-класса «Статус», который Setl City строит в Московском районе, рядом с парком Победы. Также компания расширила выбор квартир в других корпусах проекта. Цены на старте – от 3,5 млн рублей.

В новом доме запроектированы квартиры различных метражей. Представлены просторные студии площадью 27-28 кв.м. с большими ванными, выделенным местом под шкаф в прихожей и широкой лоджией, а также одно-, двух- и трехкомнатные квартиры евроформата с объединенной кухней-гостиной. Все они сдаются с чистовой отделкой «Итальянские коллекции» в цвете «Ваниль» или «Шоколад»: она выполняется по обновленному дизайн-проекту и включает систему «теплый пол» в ванной, ламинат повышенного качества и другие функциональные решения. Планируемый срок сдачи дома – II квартал 2021 года.

ЖК «Статус» строится в уникальной части Московского района: центр города – в 15 мин. на автомобиле, в пешей доступности находится метро «Парк Победы», рядом с домом уже работают школы, детские сады, магазины, гипермаркеты, рестораны и торговый центр с кинотеатром.

Жилой комплекс состоит из восьми корпусов высотой 12 этажей, фасады которых оформлены в кофейно-молочной гамме и соответствуют исторической застройке района. Дворы будут закрыты от машин, на территории – оборудован собственные стадион для игры в футбол и тематические площадки для развития детей. Проект также включает строительство детского сада с начальной школой на 185 мест, и подземного паркинга на 930 мест.

Эксклюзивный продавец ЖК «Статус» – компания «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Статус у Парка Победы» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/status-u-parka-pobedy