Любителя корейских автомобилей в Петербурге отправят в колонию на четыре года

В Пушкинском районе Петербурга вынесли приговор серийному угонщику иномарок. На его счету шесть автомобилей KIA и Hyundai.

Как сообщает 1 апреля пресс-служба прокуратуры Петербурга, подсудимый, действуя в составе организованной группы, вместе с соучастниками похитил в Петербурге и Ленинградской области шесть автомобилей Hyundai ix35 и KIA Ceed. В суде он полностью признал свою вину.

Пушкинский районный суд Петербурга признал мужчину виновным по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере, совершенная организованной группой) и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.





