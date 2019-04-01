Путин принял отставку Северо-Западного транспортного прокурора Колесова

Государственный советник юстиции 2-го класса Олег Колесов освобождён от должности Северо-Западного транспортного прокурора, которую он занимал почти семь лет. Новую позицию для него готовят в центральном аппарате ведомства.

По информации 47news, 1 апреля Колесов снят с должности указом Владимира Путина №138. Рапорт он написал 13 марта после комплексной ревизии Генпрокуратуры, которая зашла с ревизией к силовикам Северо-Запада в октябре прошлого года.

Колесов оставляет свою должность с прицелом на новое назначение. Как писала «Фонтанка», он переводится в центральный аппарат ведомства, не исключено, что в дальнейшем он будет связан с управлением по обеспечению прокуроров в гражданском и арбитражном процессах.

Олег Колесов родился в 1962 году в Мурманске. Северо-Западную транспортную прокуратуру возглавил в мае 2012 года. До этого был заместителем начальника управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры. В 2017 году президент своим распоряжением продлил его полномочия в должности транспортного прокурора на пять лет.





