В правление «Газпрома» вошли глава петербургского «Газпром экспорта» и член совета директоров «Южного потока»

В руководстве ПАО «Газпром» официально объявлены кадровые изменения. Назначены новые заместители председателя правления, а сразу несколько человек покинули состав главного руководящего органа госкорпорации. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщает пресс-служба «Газпрома».

Новый зампред Елена Бурмистрова будет курировать в правлении вопросы внешнеэкономической деятельности, в том числе в ближнем зарубежье. И при этом продолжит руководить зарегистрированным в Петербурге ООО «Газпром экспорт», отвечающим за поставки в дальнее зарубежье. «Газпром экспорт», как единый заказчик, уточняют в «Газпроме», получает функции управления капитальным строительством и капитальным ремонтом.

Отвечавший за внутренний рынок и СНГ Валерий Голубев ушел с поста вместе с куратором экспорта Александром Медведевым в конце февраля этого года. А курировавший капстроительство член правления Сергей Прозоров отправился на пенсию, уточнили в компании.

Олег Аксютин, член совета директоров компании South Stream Transport B.V. («Южный поток»), назначен заместителем председателя, курирующим вопросы стратегического развития, долгосрочного планирования, проектирования, формирования и контроля инвестиционной программы, всей закупочной деятельности ПАО.







Одновременно ушел на госслужбу курировавший в правлении финансы зампред Андрей Круглов.

Помимо чисто кадровых решений, в составе правления изменились обязанности некоторых участников. Зампред Виталий Маркелов теперь будет курировать производственный блок, включая вопросы разведки, добычи, транспортировки и подземного хранения, переработки углеводородов и сбыта на внутреннем рынке, электроэнергетику, а также вопросы взаимодействия с органами власти. Ранее Виталий Маркелов курировал добычу, транспорт, строительство и проектирование.

Начальник юридического департамента «Газпрома», теперь уже бывший член правления, Игорь Федоров назначен директором группы GAZPROM Germania GmbH, которая осуществляет торговлю природным газом по Европе, а также участвует в проектах строительства и эксплуатации подземных газохранилищ.