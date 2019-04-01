В Петербурге беглецу с пулей в ягодице добавили полтора года за попытку обмануть судьбу

Московский районный суд Петербурга признал виновным заключённого-беглеца, который во время конвоирования в октябре 2018 года решил сделать ноги.

21-летнему Доробшо Курбонову добавили к уже имеющемуся сроку ещё полтора года за побег. Об этом 1 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

«Фонтанка» подробно писала об этом: 15 октября минувшего года молодой гражданин Таджикистана устроил переполох, решив убежать от конвоиров. Он пустился наутек, когда был доставлен к Московскому районному суду, где должны были рассмотреть его дело о разбое. В итоге стражам пришлось стрелять бегуну в ягодицы. Одна пуля попала в цель, и Курбонов был повержен. Сегодня суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года, по совокупности приговоров – 7 лет 9 месяцев в колонии строгого режима.





