Совет директоров АО «ИТМО Хайпарк» утвердил нового гендиректора
На должность генерального директора АО «ИТМО Хайпарк» утвержден Андрей Назаров. В прошлом он возглавлял УК «Старт Девелопмент».
Как сообщает 1 апреля ООО «Город-спутник «Южный», до 2015 года Назаров был генеральным директором УК «Старт Девелопмент», затем возглавлял «Куб Капитал», а с сентября 2018-го занял должность директора по стратегическому планированию АО «ИТМО Хайпарк». Согласно СПАРК, 19 марта 2019 года в компании произошла смена руководителя: Андрей Назаров пришел на место Сергея Хмелевского, при этом он числился исполняющим обязанности директора.
«Я несколько лет возглавлял работу над проектом города-спутника Южный, на территории которого располагается «ИТМО Хайпарк», – цитирует Назарова пресс-служба. – Нам предстоит в тесном партнерстве с Университетом ИТМО создать общероссийский центр образования, науки и инноваций».
Напомним, ранее был проведен конкурс на разработку концепции будущего кампуса: вариант британского архитектурного бюро Allies and Morrison будет использован при подготовке мастер-плана инновационного центра архитектурным бюро RTDA.
Проект планировки до конца года подготовит «Северо-Западная инжиниринговая компания».
Справка:
Научно-образовательный и инновационный центр «ИТМО Хайпарк» будет построен на территории города-спутника Южный в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, проект которого реализует УК «Старт Девелопмент». На площади не менее 350 тыс. кв. м появятся новый кампус одного из ведущих петербургских вузов – Университета ИТМО, бизнес-инкубаторы и прогрессивные производства, научные центры, общежития для студентов, жилье для преподавателей, размещены магистратура и аспирантура университета, ориентированные на прикладные исследования.
Предположительно, к 2024 году в «ИТМО Хайпарк» будут обучаться 3,6 тысячи человек, создано 12 тысяч рабочих мест, пять инновационных производств и около 50 международных лабораторий. Инноград будет специализироваться на прикладных исследованиях и разработках в сферах искусственного интеллекта и киберфизических систем, фотоники и квантовых технологий, урбанистики и др.
Общий бюджет «ИТМО Хайпарк» оценивается более чем в 40 млрд рублей федерального, регионального и частного инвестирования.