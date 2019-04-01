Совет директоров АО «ИТМО Хайпарк» утвердил нового гендиректора

На должность генерального директора АО «ИТМО Хайпарк» утвержден Андрей Назаров. В прошлом он возглавлял УК «Старт Девелопмент».

Как сообщает 1 апреля ООО «Город-спутник «Южный», до 2015 года Назаров был генеральным директором УК «Старт Девелопмент», затем возглавлял «Куб Капитал», а с сентября 2018-го занял должность директора по стратегическому планированию АО «ИТМО Хайпарк». Согласно СПАРК, 19 марта 2019 года в компании произошла смена руководителя: Андрей Назаров пришел на место Сергея Хмелевского, при этом он числился исполняющим обязанности директора.

«Я несколько лет возглавлял работу над проектом города-спутника Южный, на территории которого располагается «ИТМО Хайпарк», – цитирует Назарова пресс-служба. – Нам предстоит в тесном партнерстве с Университетом ИТМО создать общероссийский центр образования, науки и инноваций».

Напомним, ранее был проведен конкурс на разработку концепции будущего кампуса: вариант британского архитектурного бюро Allies and Morrison будет использован при подготовке мастер-плана инновационного центра архитектурным бюро RTDA.







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