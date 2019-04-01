Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +7
$ 65.42р
73.50р
17:00 01.04.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
01.04.2019 14:30
Печать

Шведская архитектура глазами российского девелопера

Отечественные застройщики всё чаще используют зарубежный опыт при проектировании и строительстве жилых комплексов, чтобы сделать их более комфортными и привлекательными.

Шведская архитектура глазами российского девелопера

ЗАО «Ленстройтрест». Жилой комплекс «IQ Гатчина»

Один из таких девелоперов – группа компаний «Ленстройтрест», которая в своей работе ориентируется на опыт скандинавских стран. Генеральный директор операционного бизнеса компании Денис Заседателев рассказал «Фонтанке» о том, какие принципы были позаимствованы из зарубежного домостроения, и поделился впечатлениями от поездки в шведский Гетеборг.

Скандинавский опыт

Компания «Ленстройтрест» была создана в 1996 году и практически с самого начала взяла курс на интеллектуальный девелопмент, где центральная роль отведена благополучию и комфорту человека. Лаконичная красота фасадов, функциональность и бережное отношение к окружающей природе стали за эти годы частью визитной карточки компании.

Основные принципы философии бизнеса Ленстройтреста «ЖИВИ» во многом были позаимствованы из опыта градостроительства скандинавских стран, где забота о человеке и природе также является основополагающей. Именно поэтому к проектированию наших крупных жилых комплексов мы привлекали скандинавских архитекторов. Это и финский городок «Юттери» (г.Колпино, Санкт-Петербург), и шведский квартал «IQ Гатчина» (г.Гатчина, Ленинградская область), а также ЖК «Нью-Тон» (Санкт-Петербург), созданный в сотрудничестве с финскими архитекторами. Рабочее проектирование мы ведем, конечно, своими силами, но находимся в постоянном контакте с нашими зарубежными коллегами, в стремлении сохранить в процессе реализации все скандинавские ценности, которые были заложены в проекты изначально. Мы стремимся сочетать скандинавский дизайн и качество с хорошим знанием российских норм и правил. Наша проектная группа всегда состоит из зарубежных и российских архитекторов, а каждое решение проверяется специалистами, определяющими, насколько оно может быть реализовано в России.



Поездка в Гетеборг

Осенью 2018 года по приглашению наших партнеров, шведского архитектурного бюро Semren & Mansson, мы посетили Гетеборг. С самого момента создания в 1969 году бюро активно работает не только над архитектурными, но и над экономическими и техническими аспектами проектирования. Разрабатывается ли проект гостиницы, жилого дома или больницы, всегда создается архитектура, которая выдерживает испытание временем и в экономическом, и в социальном, и в энергосберегающем, и в экологическом смыслах.

Гетеборг – второй по величине город в Швеции и пятый в Северной Европе. Расположен в устье реки Гетаэльв, на юго-западном побережье страны. В нем проживает всего около 600 тысяч человек. Гуляя по Гетеборгу, мы в который раз были впечатлены тем, что простота и лаконичность может быть элегантной и функциональной. Используя различные архитектурные приемы и материалы разных фактур, можно добиться потрясающей игры света и легкости фасадных решений. Часть приемов мы уже взяли на вооружение и давно используем, но многое еще хочется реализовать в наших проектах в России.

Первое же попавшееся на глаза здание Гетеборга сначала поразило простотой фасада, однако приглядевшись, мы заметили декоративных птичек, будто присевших на стену здания отдохнуть.

ЗАО «Ленстройтрест»
ЗАО «Ленстройтрест»

Мы еще неоднократно встречали различных птиц на фасадах зданий, это популярная тема в шведской архитектуре – птицы в полете, на ветке, в гнезде. Близость к природе и бережное к ней отношение отражается не только в самих архитектурных решениях, но и в их декоративном оформлении.

Второе, что бросается в глаза – это изысканная и профессиональная игра со светом, с рисунком окон, с остеклением. Все сделано для того, чтобы в северной стране, где солнце – нечастый гость, человек получал максимум естественного света в своем жилище и на рабочем месте.

Типично шведский вариант жилья – урбан-виллы. Этот формат хорошо знаком жителям европейских стран, однако пока непривычен российскому покупателю. Малоэтажные одноподъездные дома гармонично вписываются в живописное природное окружение. На каждом этаже по 2-4 квартиры, окна каждой из них выходят на 2-3 стороны. Фасады без излишеств, но местами встречаются очень интересные оптические приемы.  На фото – пример того, как ложные окна-тени, отсвечивающие из дома напротив, оживляют фасад здания.

ЗАО «Ленстройтрест»
ЗАО «Ленстройтрест»

Разноразмерные окна с нерегулярным рисунком – тоже типичный для Швеции архитектурный прием. Пример того, что разнообразие и индивидуальность могут быть достигнуты за счет интеллектуального подхода к проектированию и малыми средствами.

Стеклянные стены мест общего пользования и входных групп пропускают максимум света внутрь здания, бонусы – безопасность и комфорт для жителей.

ЗАО «Ленстройтрест»
ЗАО «Ленстройтрест»

Особо любят шведы балконы, которые часто оставляют незастекленными. В качестве ограждений используют полупрозрачные материалы различных оттенков, чтобы добавить красок фасаду, но в то же время не создать преграду солнечному свету.

ЗАО «Ленстройтрест»
ЗАО «Ленстройтрест»

Балконы в шведских домах широкие и, в отличие от финских, не имеют дополнительных подвесов или колонн. В основе крепления широких балконов – переменная толщина стены.

Первые этажи у шведов – в основном жилые (если дом не выходит на оживленную улицу). Часто квартиры первого этажа имеют свои приватные террасы, отделенные от пешеходной зоны просторными газонами и клумбами.

Использование ярких пятен – также национальная черта шведской архитектуры. Неожиданно желтые стены лоджии оживляют серый фасад и создают эффект солнечного света, идущего изнутри.

Архитектурную лаконичность фасадов украшает использование различных материалов в отделке – это может быть тес, кортен, стекло, оцинкованный металл, сталь, плитка или кирпич.

Удивительный в своей простоте и близости к природе Гетеборг дал нам много идей, которые мы планируем реализовать в наших проектах.

Шведские детали в нашем проекте

Некоторые шведские архитектурные приемы мы уже успели использовать в своих комплексах. Яркий пример – квартал «IQ Гатчина», который «Ленстройтрест» возводит в Гатчине. Первая очередь проекта была сдана в 2017 году, вторая и третья очереди в стадии строительства.

Архитектурную концепцию квартала разработало шведское архитектурное бюро Tovatt Architects and Planners. Дома разной этажности, просторные мощеные дворы, ландшафтный дизайн – в проекте сочетаются архитектурные традиции исторической застройки Гатчины и комфорт европейских кварталов.

ЗАО «Ленстройтрест»
ЗАО «Ленстройтрест»

Особенности жилого комплекса – яркие цветовые акценты на фасадах и широкие балконы, а также уникальные двухуровневые четырехкомнатные «квартиры-кубы» с террасами до 20 кв. м на крышах.

Для нас важно отслеживать актуальные тенденции в архитектуре и брать на заметку те из них, которые делают наши кварталы более комфортными и уютными. Когда во главу угла девелоперского бизнеса ставится комфорт жильцов, забота о человеке и окружающей природе, удается построить жилье, не устаревающее десятилетиями.

 

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/

ЖК НЬЮ-ТОН, застройщик ООО «Управляющая компания «ПетроКомИнвест», проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/nyu-ton/

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Полис Групп»
01.04.2019 15:13

ГК «Полис Групп» планирует достроить школу в Мурино к концу 2019 года

Общеобразовательное заведение примет первых учеников в сентябре 2020 года.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
01.04.2019 15:03

В продажу вышел новый дом в ЖК «Статус у парка Победы»

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи в доме №2 жилого комплекса высокого комфорт-класса «Статус», который Setl City строит в Московском районе, рядом с парком Победы. Также компания расширила выбор квартир в других корпусах проекта. Цены на старте - от 3,5 млн рублей.
Группа компаний «ЦДС»
01.04.2019 13:26

Группа ЦДС открыла продажу квартир в жилом комплексе ЦДС «Волковский»

Группа ЦДС вывела на рынок дом нового формата ЦДС «Волковский». Небольшой камерный проект рассчитан всего на 270 квартир и будет введен в эксплуатацию в 3 квартале 2021 года.
OOO "Лидер Групп"
01.04.2019 12:29

Поселок Мурино стал городом

Вслед за Кудрово статус города получил еще один популярный у застройщиков и покупателей поселок Ленинградской области – Мурино. Соответствующий законопроект приняли депутаты областного Законодательного собрания.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
01.04.2019 11:29

ЖК «Новый Лесснер» аккредитован еще одним банком

Банк «Уралсиб» присоединился к программе ипотечного кредитования в первой очереди жилого комплекса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой».
фото предоставлено компанией МЕГА Парнас/ Оля Слово
01.04.2019 11:27

Оля Слово в проекте «Модные субботы» МЕГИ Парнас

6 апреля в 17.00 в пространстве Scandinavian МЕГИ Парнас пройдет третий паблик-ток проекта «Модные субботы» (0+).
ЖК Golden City/Glorax Development
01.04.2019 10:00

Начались продажи машиномест в VII квартале Golden City

В VII квартале жилого комплекса Golden City, который компания Glorax Development реализует на намывных территориях Васильевского острова, стартовали продажи машиномест в подземном паркинге
«Петербургская Недвижимость»
29.03.2019 19:31

«Петербургская Недвижимость» приглашает на «Ярмарку недвижимости»

Тематическая выставка «Ярмарка недвижимости» проходит в «Экспофоруме» с 29 по 31 марта: на мероприятии собрались крупнейшие игроки рынка
фото предоставлено компанией "ПСК"
29.03.2019 19:13

Мнение «ПСК»: первичный и вторичный рынок после 1 июля - баланс сохранится

Переход на новую систему финансирования и внедрение эскроу-счетов состоится уже через 4 месяца - 1 июля 2019 года. Перемены на первичном рынке повлекут за собой изменения и на вторичном. Аналитики группы компаний «ПСК» уверены, что эти изменения будут количественные, но не качественные
ЖК «Славянка»
29.03.2019 16:59

Рекордные продажи в ЖК «Славянка»

Группа компаний «ПСК» в рекордные сроки реализовала коммерческие помещения в ЖК «Славянка», который строится в одноимённом микрорайоне на юге Санкт-Петербурга.
компания "ПСК"
29.03.2019 16:46

Прогноз «ПСК»: покупка жилья останется приоритетом для получателей маткапитала

Выплату материнского капитала могут продлить после 2021 года. Как сообщают СМИ, Минтруд проанализирует эффективность расходования средств и примет решение о внесении изменений в федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», рассчитанного до 2024 года
29.03.2019 16:10

Покупатели LEGENDA BUSINESS: «Бывалый прагматик».

Мы завершаем серию публикаций о типах потребителей по версии компании LEGENDA. Последний тип покупателя как раз больше всего похож на стереотипный образ «человека бизнеса» - «бывалый прагматик».