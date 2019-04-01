Шведская архитектура глазами российского девелопера

Отечественные застройщики всё чаще используют зарубежный опыт при проектировании и строительстве жилых комплексов, чтобы сделать их более комфортными и привлекательными.

ЗАО «Ленстройтрест». Жилой комплекс «IQ Гатчина»

Один из таких девелоперов – группа компаний «Ленстройтрест», которая в своей работе ориентируется на опыт скандинавских стран. Генеральный директор операционного бизнеса компании Денис Заседателев рассказал «Фонтанке» о том, какие принципы были позаимствованы из зарубежного домостроения, и поделился впечатлениями от поездки в шведский Гетеборг.

Скандинавский опыт

Компания «Ленстройтрест» была создана в 1996 году и практически с самого начала взяла курс на интеллектуальный девелопмент, где центральная роль отведена благополучию и комфорту человека. Лаконичная красота фасадов, функциональность и бережное отношение к окружающей природе стали за эти годы частью визитной карточки компании.

Основные принципы философии бизнеса Ленстройтреста «ЖИВИ» во многом были позаимствованы из опыта градостроительства скандинавских стран, где забота о человеке и природе также является основополагающей. Именно поэтому к проектированию наших крупных жилых комплексов мы привлекали скандинавских архитекторов. Это и финский городок «Юттери» (г.Колпино, Санкт-Петербург), и шведский квартал «IQ Гатчина» (г.Гатчина, Ленинградская область), а также ЖК «Нью-Тон» (Санкт-Петербург), созданный в сотрудничестве с финскими архитекторами. Рабочее проектирование мы ведем, конечно, своими силами, но находимся в постоянном контакте с нашими зарубежными коллегами, в стремлении сохранить в процессе реализации все скандинавские ценности, которые были заложены в проекты изначально. Мы стремимся сочетать скандинавский дизайн и качество с хорошим знанием российских норм и правил. Наша проектная группа всегда состоит из зарубежных и российских архитекторов, а каждое решение проверяется специалистами, определяющими, насколько оно может быть реализовано в России.







Поездка в Гетеборг

Осенью 2018 года по приглашению наших партнеров, шведского архитектурного бюро Semren & Mansson, мы посетили Гетеборг. С самого момента создания в 1969 году бюро активно работает не только над архитектурными, но и над экономическими и техническими аспектами проектирования. Разрабатывается ли проект гостиницы, жилого дома или больницы, всегда создается архитектура, которая выдерживает испытание временем и в экономическом, и в социальном, и в энергосберегающем, и в экологическом смыслах.

Гетеборг – второй по величине город в Швеции и пятый в Северной Европе. Расположен в устье реки Гетаэльв, на юго-западном побережье страны. В нем проживает всего около 600 тысяч человек. Гуляя по Гетеборгу, мы в который раз были впечатлены тем, что простота и лаконичность может быть элегантной и функциональной. Используя различные архитектурные приемы и материалы разных фактур, можно добиться потрясающей игры света и легкости фасадных решений. Часть приемов мы уже взяли на вооружение и давно используем, но многое еще хочется реализовать в наших проектах в России.

Первое же попавшееся на глаза здание Гетеборга сначала поразило простотой фасада, однако приглядевшись, мы заметили декоративных птичек, будто присевших на стену здания отдохнуть.

ЗАО «Ленстройтрест»

Мы еще неоднократно встречали различных птиц на фасадах зданий, это популярная тема в шведской архитектуре – птицы в полете, на ветке, в гнезде. Близость к природе и бережное к ней отношение отражается не только в самих архитектурных решениях, но и в их декоративном оформлении.

Второе, что бросается в глаза – это изысканная и профессиональная игра со светом, с рисунком окон, с остеклением. Все сделано для того, чтобы в северной стране, где солнце – нечастый гость, человек получал максимум естественного света в своем жилище и на рабочем месте.

Типично шведский вариант жилья – урбан-виллы. Этот формат хорошо знаком жителям европейских стран, однако пока непривычен российскому покупателю. Малоэтажные одноподъездные дома гармонично вписываются в живописное природное окружение. На каждом этаже по 2-4 квартиры, окна каждой из них выходят на 2-3 стороны. Фасады без излишеств, но местами встречаются очень интересные оптические приемы. На фото – пример того, как ложные окна-тени, отсвечивающие из дома напротив, оживляют фасад здания.

ЗАО «Ленстройтрест»

Разноразмерные окна с нерегулярным рисунком – тоже типичный для Швеции архитектурный прием. Пример того, что разнообразие и индивидуальность могут быть достигнуты за счет интеллектуального подхода к проектированию и малыми средствами.

Стеклянные стены мест общего пользования и входных групп пропускают максимум света внутрь здания, бонусы – безопасность и комфорт для жителей.

ЗАО «Ленстройтрест»

Особо любят шведы балконы, которые часто оставляют незастекленными. В качестве ограждений используют полупрозрачные материалы различных оттенков, чтобы добавить красок фасаду, но в то же время не создать преграду солнечному свету.

ЗАО «Ленстройтрест»

Балконы в шведских домах широкие и, в отличие от финских, не имеют дополнительных подвесов или колонн. В основе крепления широких балконов – переменная толщина стены.

Первые этажи у шведов – в основном жилые (если дом не выходит на оживленную улицу). Часто квартиры первого этажа имеют свои приватные террасы, отделенные от пешеходной зоны просторными газонами и клумбами.

Использование ярких пятен – также национальная черта шведской архитектуры. Неожиданно желтые стены лоджии оживляют серый фасад и создают эффект солнечного света, идущего изнутри.

Архитектурную лаконичность фасадов украшает использование различных материалов в отделке – это может быть тес, кортен, стекло, оцинкованный металл, сталь, плитка или кирпич.

Удивительный в своей простоте и близости к природе Гетеборг дал нам много идей, которые мы планируем реализовать в наших проектах.

Шведские детали в нашем проекте

Некоторые шведские архитектурные приемы мы уже успели использовать в своих комплексах. Яркий пример – квартал «IQ Гатчина», который «Ленстройтрест» возводит в Гатчине. Первая очередь проекта была сдана в 2017 году, вторая и третья очереди в стадии строительства.

Архитектурную концепцию квартала разработало шведское архитектурное бюро Tovatt Architects and Planners. Дома разной этажности, просторные мощеные дворы, ландшафтный дизайн – в проекте сочетаются архитектурные традиции исторической застройки Гатчины и комфорт европейских кварталов.

ЗАО «Ленстройтрест»

Особенности жилого комплекса – яркие цветовые акценты на фасадах и широкие балконы, а также уникальные двухуровневые четырехкомнатные «квартиры-кубы» с террасами до 20 кв. м на крышах.

Для нас важно отслеживать актуальные тенденции в архитектуре и брать на заметку те из них, которые делают наши кварталы более комфортными и уютными. Когда во главу угла девелоперского бизнеса ставится комфорт жильцов, забота о человеке и окружающей природе, удается построить жилье, не устаревающее десятилетиями.

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/

ЖК НЬЮ-ТОН, застройщик ООО «Управляющая компания «ПетроКомИнвест», проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/nyu-ton/