Путин ужесточил наказание для лидеров преступного мира
Президент Владимир Путин 1 апреля подписал принятый парламентом в марте закон, ужесточающий наказание для создателей и участников организованных преступных сообществ.
Глава государства сам вносил в Госдуму законопроект. Документ вводит ответственность за сам факт лидерства в ОПГ: в УК РФ появится новая статья на этот счет. Лидерство в преступной иерархии будет караться лишением свободы от 8 до 15 лет с возможным максимальным штрафом до 5 млн рублей. К таким лицам будет запрещено применять условное наказание.
Кроме того, усиливается ответственность за участие в собраниях ОПГ: этот состав выделяется в отдельную часть 1.1 статьи 210 УК РФ. Ответственность — лишение свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей.
Справка:
Накажут не только главарей. Так, ужесточается штраф за организацию, руководство или координацию деятельности преступного сообщества — до 5 млн рублей (сроки лишения свободы не меняются — от 12 до 20 лет).
За участие в преступном сообществе штраф повышается до 3 млн рублей (сейчас до 500 тыс. рублей), а также увеличиваются минимальные сроки лишения свободы — от 7 до 10 лет (сейчас от 5 до 10 лет); за совершение какого‑либо из вышеуказанных преступлений с использованием служебного положения штраф увеличивается до 5 млн рублей (сейчас до 1 млн рублей), при этом срок лишения свободы сохраняется действующий — от 15 до 20 лет.
Совершение лидером преступной группировки преступления по созданию, руководству, координации деятельности преступного сообщества или участие в собрании с этими целями карается по действующему законодательству лишением свободы от 15 до 20 лет или пожизненным заключением. Закон также дополняет сроки лишения свободы возможностью назначения штрафа — до 5 млн рублей.
Наконец, принятым законом дополняются условия освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших указанные преступления. Избежать сурового наказания «смогут те, кто сообщил о готовящемся собрании организаторов или представителей преступного сообщества, а также активно способствует пресечению его деятельности». Сейчас такая возможность есть у тех, кто добровольно прекратил свое участие в преступном сообществе и активно способствует пресечению его деятельности, раскрытию или пресечению преступлений.