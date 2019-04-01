Путин ужесточил наказание для лидеров преступного мира

Справка:

Накажут не только главарей. Так, ужесточается штраф за организацию, руководство или координацию деятельности преступного сообщества — до 5 млн рублей (сроки лишения свободы не меняются — от 12 до 20 лет).

За участие в преступном сообществе штраф повышается до 3 млн рублей (сейчас до 500 тыс. рублей), а также увеличиваются минимальные сроки лишения свободы — от 7 до 10 лет (сейчас от 5 до 10 лет); за совершение какого‑либо из вышеуказанных преступлений с использованием служебного положения штраф увеличивается до 5 млн рублей (сейчас до 1 млн рублей), при этом срок лишения свободы сохраняется действующий — от 15 до 20 лет.

Совершение лидером преступной группировки преступления по созданию, руководству, координации деятельности преступного сообщества или участие в собрании с этими целями карается по действующему законодательству лишением свободы от 15 до 20 лет или пожизненным заключением. Закон также дополняет сроки лишения свободы возможностью назначения штрафа — до 5 млн рублей.

Наконец, принятым законом дополняются условия освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших указанные преступления. Избежать сурового наказания «смогут те, кто сообщил о готовящемся собрании организаторов или представителей преступного сообщества, а также активно способствует пресечению его деятельности». Сейчас такая возможность есть у тех, кто добровольно прекратил свое участие в преступном сообществе и активно способствует пресечению его деятельности, раскрытию или пресечению преступлений.