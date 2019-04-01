В России могут подорожать сладкая газировка и соки. Минфин готов отменить налоговые льготы

Министерство финансов предложило отменить льготную ставку НДС в 10% для безалкогольных напитков и соков с большим содержанием сахара. В аппарат правительства поступил пакет нововведений от заместителя главы Минфина Ильи Трунина.

«Считаем целесообразным рассмотреть вопрос об исключении таких продуктов из перечня товаров, на которые действует пониженная ставка НДС», – цитирует 1 апреля заявление Трунина «Коммерсантъ».

В Минфине отмечают, что подготовленные нововведения стали ответом на предложение министерства здравоохранения https://www.fontanka.ru/2016/09/03/024/ ввести налог на напитки с высоким содержанием сахара. «Реализовать на практике эту идею невозможно. Нет технического регламента, который бы определял, что относится к напиткам с высоким содержанием сахара, и непонятно, какой может быть система контроля», – уточнил Илья Трунин.

По его словам, целесообразнее в этой ситуации было бы отменить уже существующие льготы. Это, как полагают в Минфине, заставит производителей снижать количество сахара в безалкогольных напитках.







В министерстве здравоохранения пока никак не прокомментировали инициативу Минфина.

Налоги на сладкие напитки существуют во многих странах. Так, налог на сладости был введен в Финляндии в 2011 году. Акцизный сбор составлял 95 центов за килограмм. Налог был отменен в начале 2017 года, так как в Брюсселе его признали не соответствующим честной конкуренции. Однако в конце 2018 года финны вернули сборы за сахар в газировке.