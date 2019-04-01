Путин подписал закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Выплаты с начала 2019 года пересчитают

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит пенсионерам получать пенсии сверх уровня прожиточного минимума. Соответствующий документ 1 апреля опубликован на официальном портале правовой информации.

Благодаря принятым изменениям будут установлены социальные доплаты, которые позволят довести размер пенсий до уровня прожиточного минимума в регионе, а уже после будет проведена индексация. По новым правилам пенсии пересчитают с 1 января 2019 года.

Госдума приняла закон 21 марта, Совет Федерации одобрил его 27 марта. Депутаты уточнили, что нововведение коснётся пожилых людей, которые, к примеру, получали маленькую зарплату, не выработали стаж, занимаясь уходом за детьми или были инвалидами с детства. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, граждане получат и проиндексированную с начала года пенсию, и доплаты в полном объёме.





