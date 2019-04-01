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Власть
01.04.2019 14:19
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Городской центр управления парковками в Петербурге возглавил чиновник времен Матвиенко

У государственного казенного учреждения «Городской центр управления парковками» (ГЦУП) новый директор – Сергей Куканов. Приказ о его назначении был подписан председателем комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергеем Харлашкиным, сообщили 1 апреля «Фонтанке» в ГЦУП. 

«В последние месяцы в публичном пространстве неоднократно обсуждались проблемы городского центра управления парковками. Однако природа этих проблем не всегда обусловлена управленческими решениями – часто эти проблемы зависят и от внешних факторов, и от человеческих. При этом нельзя перечеркивать всю ту работу, которая была проведена моими предшественниками, в части развития парковочного пространства и велосипедной инфраструктуры. Но, безусловно, нам есть над чем работать. Поэтому сейчас стоит задача оперативно провести комплексный анализ работы ГЦУП и постараться преодолеть те сложности, с которыми столкнулось учреждение», – рассказал новый директор центра управления парковками Сергей Куканов. 

Он также подчеркнул, что не исключает возможности кадровых изменений. Куканов заявил, что сделает все возможное, чтобы вывести развитие парковочного пространства и велосипедной инфраструктуры на новый уровень. На посту руководителя он сменил Владислава Бакулина, уход которого сопровождался скандалом. Бывшего директора ГЦУП обвинили в необоснованной раздаче более чем 20 млн рублей премий, и сейчас комитет по развитию транспортной инфраструктуры пытается вернуть эти деньги в бюджет через суд. 

Прежде чем сменить Владислава Бакулина в кресле директора, Сергей Куканов несколько недель проработал его заместителем. «Фонтанка» предсказала его назначение еще две недели назад. Первую серьезную должность в органах петербургской власти Куканов занял в 2004 году, став заместителем председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга. С 2004 по 2006 год был советником вице-губернатора Санкт- Петербурга. В 2006 –2009 годах занимал пост первого заместителя директора ГУ «Центр комплексного благоустройства Санкт-Петербурга». В последние годы работал заместителем директора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», а также руководителем подразделения Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.




© Фонтанка.Ру

Справка:

Напомним, что СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» было создано 29 декабря 2014 года при реорганизации ГУП «Городской центр автостоянок и гаражей». В ведении учреждения находятся 16 государственных платных автостоянок и 13 бесплатных перехватывающих парковок. Кроме того, ЦУП отвечает за городские велодорожки. Учреждение прославилось благодаря платному парковочному пространству на 2799 машино-мест в центре Петербурга. «Фонтанка» не раз писала о том, что платные парковки, несмотря на все усилия правительства, остаются бесплатными. За последние 3 года сумма не оплаченных штрафов превысила 1,78 млрд рублей. Кроме того, сообщалось, что в последние месяцы паркоматы в центре города лишились внимания и постепенно превращаются в нефункциональные стойки для объявлений и поле для самовыражения граффитистов.

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