Ледовый дворец станет второй ареной хоккейного ЧМ-2023 в Петербурге. Первую еще даже не начинали строить

Совещание Федерации хоккея России (ФХР) и Международной федерации хоккея (ИИХФ) по поводу организации чемпионата мира в 2023 году прошло в Петербурге. Как сообщает 1 апреля пресс-служба ФХР, одним из главных решений стало определение второй арены турнира, которой стал Ледовый дворец на проспекте Пятилеток, 1.

Первой, как и ожидалось, будет еще не построенная ледовая арена на месте СКК. Представители подрядчика ознакомили участников совещания с презентацией проекта будущего стадиона, который будет вмещать 21,5 тысячи зрителей и станет основной ареной чемпионата мира 2023 года. Ожидается, что строительство начнется в начале 2020-го.

В совещании принимали участие вице-президент Шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг, генеральный директор Федерации хоккея Франции Эрик Роперт, представители Федерации хоккея России, специалисты комитета по физкультуре и спорту правительства Петербурга.

Напомним, по поводу возведения новой ледовой арены на месте СКК возникли серьезные споры. В итоге Смольный все-таки дал добро на строительство нового спортивного сооружения на месте старого, хотя кое-чем президенту хоккейного клуба СКА Геннадию Тимченко пришлось поступиться.





