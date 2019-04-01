Ахмед — сила. Как убежать от 17 разъяренных горцев, если ты не Усэйн Болт

В Петербурге приезжие с Северного Кавказа устроили вооруженный забег после ссоры на автомойке. Один человек улепетывал от семнадцати и добился успеха. Верный «травмат» заменил ему все допинги мира.

Как стало известно «Фонтанке» 1 апреля, земляки-южане схлестнулись у торгово-развлекательного комплекса «Академ-парк» на углу проспектов Науки и Гражданского. Предполагаемым раздражителем стал 19-летний уроженец Дагестана по имени Ахмед на темной «Ладе». На автомойке работают его знакомые, но вряд ли это повод не платить за оказанную услугу.

В машину Ахмед сесть не успел. Его хотели проучить. Горячий гнев расплаты вскружил семнадцать голов. Забег по задворкам «Академ-парка» попал в объектив видеокамеры.







Спринтерским качествам Ахмеда мог бы позавидовать Усэйн Болт, а меткость вгонит в уныние заштатного снайпера. Судя по записи, пули свистели мимо преследователей. Ахмеда спас оживленный проспект Науки. Гонка состоялась в вечерний час пик субботы, 30 марта. Молодой человек выбежал на проезжую часть и привлек внимание к себе.

В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили, что в полицию Калининского района от прохожего поступала заявка о драке и звуке выстрелов на проспекте Науки, 19.

«Сотрудниками полиции установлено, что произошел словесный конфликт между несколькими гражданами кавказской национальности. Друг с другом они знакомы. Факт стрельбы не подтвержден», – добавили в ГУ МВД.

Участники забега отказались писать заявления, взаимных претензий не имеют.