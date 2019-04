Полицейская машина разбилась по дороге к месту крушения самолета с Наталией Филевой в Германии

В Германии, в нескольких километрах от места крушения самолета, на борту которого находилась совладелец компании S7 Наталия Филева, в ДТП попал спешивший к месту авиакатастрофы полицейский автомобиль. Погибли двое.

По информации немецкой газеты Die Welt, авария произошла вечером воскресенья, 31 марта. Полицейская машина с включенными световыми сигналами следовала по федеральной трассе 486 к месту крушения самолета Epic LT в районе Франкфурта-на-Майне, когда лоб в лоб столкнулась с другим автомобилем.

В результате аварии в патрульной машине пострадали три человека, а во встречном авто погибли двое пассажиров, сообщили в полиции.

Serious RTC German Police

Langen, Frankfurt, Germany, police car with two officers responding to emergency call to plane crash, collided with another car, carrying two young people who died in the crash. The police officers were seriously injured.#Frankfurt #Polizei pic.twitter.com/ucv1MwuSoM