Полицейская машина разбилась по дороге к месту крушения самолета с Наталией Филевой в Германии

В Германии, в нескольких километрах от места крушения самолета, на борту которого находилась совладелец компании S7 Наталия Филева, в ДТП попал спешивший к месту авиакатастрофы полицейский автомобиль. Погибли двое.

По информации немецкой газеты Die Welt, авария произошла вечером воскресенья, 31 марта. Полицейская машина с включенными световыми сигналами следовала по федеральной трассе 486 к месту крушения самолета Epic LT в районе Франкфурта-на-Майне, когда лоб в лоб столкнулась с другим автомобилем.

В результате аварии в патрульной машине пострадали три человека, а во встречном авто погибли двое пассажиров, сообщили в полиции.







Serious RTC German Police

Langen, Frankfurt, Germany, police car with two officers responding to emergency call to plane crash, collided with another car, carrying two young people who died in the crash. The police officers were seriously injured.#Frankfurt #Polizei pic.twitter.com/ucv1MwuSoM — SWRanger ?? (@SWRanger_X) 31 марта 2019 г.

Частный самолет Epic LT, на борту которого находились пилот и двое пассажиров, разбился вечером 31 марта во время захода на посадку в небольшом аэропорту немецкого города Эгельсбах. Среди пассажиров была совладелица авиакомпании S7 Airlines Наталья Филева, которая, по данным СМИ, летела в Германию на лечение. В результате крушения она погибла.

Позднее стало известно, что разбившийся в Германии самолет уже попадал в аварию в 2015 году.