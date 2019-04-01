Из Петербурга с любовью. В стиральной машине, присланной из Северной столицы, нашли 2,5 кг наркотиков

Наркотики нашли в стиральной машине, доставленной из Петербурга в Красноярск. Запрещенное вещество стоимостью свыше 7 млн рублей припрятали в бытовую технику сибиряки, закупившие порошок и отправившие его на малую родину.

О задержании предполагаемых наркоторговцев 1 апреля сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Красноярское управление ФСБ. По информации чекистов, двое сибиряков купили наркотики в Северной столице еще в феврале. Партия немаленькая — ее стоимость превышает 7 млн рублей. Порошок красноярцы поместили в полиэтиленовые свертки и спрятали в стиральную машину. Крупногабаритную посылку отправили на малую родину, на адрес знакомого.

В пункте выдачи получателя, машину и то, что в ней, ждали сотрудники ФСБ. Чекисты вынули из свертков почти полтора килограмма синтетических наркотиков и более килограмма запрещенных веществ. Продать товар хотели через интернет-магазин. Его прикрыли, параллельно оперативники нашли ряд точек сбыта наркотиков и большое количество «закладок».

Еще одна деталь от ФСБ: дилеры купили товар на средства этнического преступного сообщества, которое затем помогало и в реализации.





