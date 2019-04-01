«Дух новаторства» вернулся в Балтийское море. Судно-трубоукладчик возобновило работы по прокладке «Северного потока – 2»

Крупнейшее в мире тяжеловесное судно-трубоукладчик Pioneering Spirit («Дух новаторства») вернулось к работам по строительству российского газопровода на Балтике после месячного перерыва.

Корабль был вынужден приостановить свою деятельность из-за обязательств перед третьей стороной. Сейчас Pioneering Spirit возобновил работу. Об этом агентству Reuters 1 апреля рассказали в компании-операторе строительства газопровода Nord Stream 2.

Прокладкой труб на Балтике занимается также судно Solitaire. Маршрут трубопровода приближается к территориальным водам Дании, власти которой пока не дали своего разрешения на строительство.

Ожидается, что газопровод «Северный поток – 2» начнут эксплуатировать в начале 2020 года. Его проектная мощность – 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Газопровод проходит через территориальные воды России и Германии и исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Германия и Финляндия уже выдали все необходимые разрешения по проекту.





