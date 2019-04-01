Пиотровский и Басилашвили попросили депутатов не отказываться от избрания почетных граждан в 2019 году

Справка:

Звание «Почетный гражданин» присуждается в Петербурге двум или одной персоне накануне празднования Дня города по результатам голосования депутатов горпарламента на закрытом заседании. Наградить могут за заслуги в повышении роли и статуса Петербурга, укреплении демократии, защите прав человека, в искусстве, науке и нравственном развитии общества. Выдвинуть кандидатуру могут общероссийские или региональные общественные организации.

Почетные граждане наделяются правом бесплатно пользоваться всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, вносить от своего имени вопросы на рассмотрение собрания и в правительство Санкт-Петербурга, обслуживаться в залах для официальных делегаций на железнодорожном, речном, морском вокзалах и в аэропорту. Кроме того, в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга», расходы на его погребение и связанные с ним ритуальные услуги осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Также почетные граждане могут быть принятыми безотлагательно председателем ЗакСа, губернатором, должностными лицами органов государственной власти, руководителями учреждений, предприятий и организаций, находящихся в собственности Санкт-Петербурга.

Закон о почетных гражданах несколько раз менялся, так как три года подряд выборы срывались из-за путаницы в нормативных актах. В 2013-м почетным стал ректор ИТМО Владимир Васильев. В 2016 году звания получили академик Владимир Окрепилов и дирижер Владислав Чернушенко. В 2017 году почетными гражданами стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл. «Человек – кисточка в руках божьих. Господь рисовал сегодняшнюю картину», – заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, вручая знаки отличия новоизбранным.