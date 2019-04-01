Владимир Путин указал на нового зама ГУ МВД. Из Москвы в Петербург едет полковник Баранов

Президент РФ подписал указ о назначении заместителем начальника ГУ МВД по Ленобласти столичного полковника полиции Баранова. До 1 апреля он исполнял в Москве обязанности своего предыдущего шефа – Романа Плугина. «Фонтанка» вспомнила, что областную должность в министерстве готовили под петербургского полковника Ильина. На этом интриги, связанные с кадровым хаосом в главке при переходе Сергея Умнова, закончились.

По информации «Фонтанки», 1 апреля Владимир Путин подписал указ № 138, касающийся ряда кадровых отстранений в силовом блоке, а также новых назначений на генеральские должности. В частности, временно исполняющего обязанности начальника УВД по Южному административному округу столицы, 41-летнего полковника Дмитрия Баранова президент назначил на пост заместителя начальника по Ленобласти ГУ МВД.

Дмитрий Баранов

Через пять дней ему исполнится 42 года, он родом из Курганской области, а начинал в 2001 году оперативником московского уголовного розыска.







Заметим, что полковник Баранов последние шесть лет был заместителем Романа Плугина в Южном округе столицы. Временно замещать его он стал только после недавнего назначения Плугина в Петербург.

Как ранее сообщала «Фонтанка», новая должность заместителя начальника регионального ГУ МВД была инициирована летом 2018 года. Тогда министр Владимир Колокольцев предложил ее ввести, после чего и последовал указ президента. Другое дело, что, как впоследствии выяснилось, этот пост искусственно вводился под заместителя начальника полиции по Ленобласти, полковника Михаила Ильина, кандидатура которого позже официально проходила процедуры согласования в полпредстве по СЗФО уже на пост начальника петербургского главка.

Однако, как также сообщала «Фонтанка», планы тех сил, что убрали Сергея Умнова в Москву на пост помощника министра МВД, стараясь на его место поставить Ильина, были нарушены противоборствующими влиятельными фигурами.

Что касается Ильина, то, как информировало наше издание, недавно он был восстановлен в должности заместителя по Ленобласти начальника полиции ГУ МВД, но сегодня стало понятно, что о его повышении до должности зама ГУ МВД больше речи не идет.