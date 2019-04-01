«Фонтанка» продолжает наращивать аудиторию. В марте на сайт заходили 387 тысяч уникальных посетителей в сутки

387 тысяч уникальных посетителей в среднем в сутки заходили на сайт «Фонтанки» в марте 2019 года. Такие данные зафиксировал 1 апреля сервис Liveinternet.

Март поставил абсолютный рекорд за всю историю интернет-газеты. Предыдущий был зафиксирован в феврале этого года. Всего в марте на «Фонтанку» зашли 6 846 964 человека.

По просмотрам же лидером остаётся апрель 2017 года. Тогда страницы «Фонтанки» открывали в течение месяца 40 739 623 раза. В марте этого года суммарные просмотры составили более 38 миллионов.





