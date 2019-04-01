Группа ЦДС открыла продажу квартир в жилом комплексе ЦДС «Волковский»

Группа компаний «ЦДС»

Группа ЦДС вывела на рынок дом нового формата ЦДС «Волковский». Небольшой камерный проект рассчитан всего на 270 квартир и будет введен в эксплуатацию в 3 квартале 2021 года.

Группа ЦДС открыла продажу квартир в новом камерном малоэтажном жилом комплексе ЦДС «Волковский». Дом расположен на Волковском пр., д. 6, в семи минутах ходьбы от станции метро «Волковская» и в 10 минутах езды от центра города. Комплекс возводится в историческом районе малоэтажной послевоенной застройки, нехарактерной для современного мегаполиса.

Приватный четырехэтажный дом общей площадью 33 тыс. кв. м рассчитан на 270 квартир. Вниманию покупателей предлагаются разнообразные однокомнатные квартиры площадью от 34,6 до 58 кв. м, просторные двухкомнатные квартиры площадью от 59,7 до 82 кв. м, а также комфортные трехкомнатные квартиры площадью от 80 до 103 кв. м и небольшое количество студий.

В комплексе представлены квартиры как классических, так и европейских планировок. Каждое решение индивидуально, на этаже отсутствуют типовые предложения. В части квартир предусмотрены эркеры и панорамные окна, которые визуально расширяют пространство и делают квартиру более светлой.

Важными особенностями ЦДС «Волковский» являются безопасная среда, а также приватность для жителей. Так, в комплексе предусмотрена закрытая территория и свободный от машин внутренний двор, в котором расположены места для отдыха, игр и прогулок. В доме будут установлены круглосуточная система видеонаблюдения и разноуровневые системы освещения. Коммерческие помещения разместятся с внешней стороны по периметру здания. В них откроются рестораны, пекарни, магазины, аптеки и другие необходимые жителям услуги.

В комплексе также предусмотрен двухъярусный подземный паркинг на 167 машиномест, доступ в который будет осуществляться на лифте с любого этажа, и гостевые парковочные места.

Стоимость предложения в доме приватного формата ЦДС «Волковский» начинается от 3,7 млн руб. Продажи ведутся по договорам долевого участия в рамках 214-ФЗ. Комплекс будет введен в эксплуатацию в 3 квартале 2021 года.

«ЦДС «Волковский» – уникальный проект для нашей компании, – сообщил директор департамента недвижимости Группы ЦДС Сергей Терентьев. – Он необычен во всех отношениях. Каждый его фасад индивидуален и не похож на предыдущий – это позволило создать на небольшом пространстве интересный с архитектурной точки зрения дом, уютный и располагающий к спокойному отдыху двор в средиземноморском стиле и оригинальные места общего пользования с авторским дизайном. Весь наш проект – камерный и семейный – рассчитан на спокойное пребывание дома и создает чувство защищенности».

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«ЦДС «Волковский» – застройщик ООО «ЦДС-Волковский», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф