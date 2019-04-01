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Спорт
01.04.2019 13:17
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Петербуржец Дмитрий Бивол назван лучшим боксером месяца в мире

Спортсмен из Петербурга Дмитрий Бивол впервые назван лучшим боксером месяца в мире по версии одной из самых престижных боксерских организаций WBA. Как сообщает 1 апреля пресс-служба WBA, это звание Бивол получил за пятую по счету защиту титула чемпиона, в которой он победил Джо Смита-младшего единогласным решением судей.

«В этом бою Дмитрий Бивол в очередной раз показал элитный класс, который превратил его в одного из самых зрелищных боксёров своего дивизиона. Он побил Смита у него дома в Нью-Йорке, доминируя на протяжении всего боя», — говорится в официальном сообщении WBA.

За 12 раундов, которые длился бой, Бивол нанес 714 ударов, 208 из которых достигли цели (29%). В то же время Смиту удалось нанести по россиянину всего 39 точных ударов из 395 попыток (9,9%). На счету Бивола на данный момент 16 побед в 16 боях.

Напомним, что ранее один из лучших в мире полутяжей, чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалев по прозвищу Крушитель вызвал на бой Бивола. Представители петербургского боксера заявили, что им интересен этот бой, но до конкретных решений дело пока не дошло.



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