Глухую маму из Петербурга отправят в кризисный центр. Прокурор нашел у неё алкогольную зависимость и психическое расстройство

Выборгский районный суд провел предварительное заседание по делу Олеси Уткиной — глухой мамы из Петербурга, у которой опека забрала детей после жалобы соседки. Заседание получило необычный поворот — прокурор представил документ о проблемах женщины со здоровьем.

– У прокурора оказалась справка, что у Олеси психическое расстройство, с активной фазой алкоголизма, – рассказала 1 апреля «Фонтанке» президент Северо-Западной ассоциации приёмных родителей «Ребёнок дома» Мария Эрмель.

По её словам, также в суде было заявлено ходатайство о помещении Олеси в кризисный центр. Суд против этого не возражал — в ближайшее время условия проживания в центре изучат органы опеки, и она туда переедет.







– Это большая квартира, в которой круглосуточно находятся специалисты. Психолог, психиатр работают с женщинами — их обучают, как строить бюджет, как ухаживать за детьми. И дают заключение, как они с ними справляются. В среднем мамы живут в центре по 1,5 года. Олесе рекомендовано от 3 месяцев до полугода, – рассказала Эрмель.

Рассмотрение дела мамы по существу пройдет уже в закрытом режиме. Оно назначено на 11:30 8 апреля. Напомним, что Олесю разлучили с детьми еще в январе. За это время двое её детей успели побывать и в больнице, и в детдомах, а также попасть в базу для усыновления. 13 марта они, наконец, оказались вместе с мамой и бабушкой, которая получила над ними опеку.

«Фонтанка» подробно рассказывала: 34-летняя Олеся Уткина, инвалид по слуху, лишилась детей. Предвестником беды стал конфликт с соседкой по коммуналке. Она заявила, что родительница была пьяна, а дети предоставлены сами себе. Органам опеки, которые уже несколько лет имели вопросы к семье, этого хватило, чтобы в один день вывезти малышей из дома.