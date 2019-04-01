Информация о создании Минкомсвязи альтернативы Telegram оказалась первоапрельским розыгрышем

Издание «Код Дурова» утром 1 апреля опубликовало информацию о том, что Минкомсвязи планирует создать мессенджер, который сможет заменить заблокированный в России Telegram.

Авторы ресурса сообщили якобы со ссылкой на министра связи Константина Носкова, что правительство намерено «создать альтернативный защищённый мессенджер», который должен позволить безопасно общаться россиянам. Он, по информации источника, будет также иметь сквозное шифрование и end-to-end шифрование, которое «не позволит получить переписку третьим лицам». Носков якобы не назвал точную дату выхода мессенджера, однако намекнул, что тот может быть запущен одновременно с реализацией «закона о суверенном Интернете».

Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков опроверг информацию. «Очевидно, это первоапрельская шутка», – ответил на запрос «Фонтанки» представитель ведомства.

Закон о суверенном Интернете принят Госдумой в первом чтении 12 февраля. Его внесли под предлогом борьбы с угрозами извне. Авторы проекта признали, что новелла позволит контролировать весь внутрироссийский трафик.





