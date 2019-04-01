«Эта тема закрыта раз и навсегда». В Кремле ответили на вопрос лидера президентской гонки на Украине Зеленского

Называть Крым «оккупированным» или «аннексированным» некорректно и недопустимо. Как пишет РБК, об этом 1 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Владимира Путина прокомментировал заявление лидера президентской гонки на Украине, Владимира Зеленского. Зеленский заявил, что его главный вопрос к российскому лидеру звучал бы следующим образом: «Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации Крыма и Донбасса, и помогали на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?».

«Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие территории. Непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной. <...> Упоминание Крыма в этом контексте считаем недопустимым», – подчеркнул Песков.

Он также уточнил, что «эта тема закрыта раз и навсегда».

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел накануне, 31 марта. По итогам подсчета 70% голосов лидирует шоумен Владимир Зеленский (30,46%), на втором месте действующий глава государства Петр Порошенко (16,18%). В ЦИК Украины уже заявили, что в стране пройдет второй тур выборов.





