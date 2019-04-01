«Подорожник» собирает средства для организации фотовыставки, рассказывающей об ином отношении к инвалидности

Благотворительная организация «Подорожник» готовит передвижную фотовыставку «Вепсский лес. Возвращение в Поместье Чибисов», рассказывающей о детях-инвалидах, которые благодаря волонтёрам учатся быть самостоятельными. Чтобы выставка заработала, необходимы деньги.

Проект «Вепсский лес» существует с 2009 года. Тогда сотрудники «Подорожника» впервые отвезли ребят с инвалидностью, живущих в детском доме-интернате № 4 в Павловске, в настоящую деревню – Винницы Подпорожского района. Там дети, которые понятия не имели о том, как устроен мир за забором интерната, стали учиться самостоятельности: готовить еду, ходить в магазин и на почту, помогать товарищам – всем тем вещам, которые обычные дети познают в семье, школе.

С тех пор поездки стали традиционными. Главная задача – вывести детей с тяжелой множественной инвалидностью из ограниченности детского дома, внести разнообразие в их жизнь и расширить представления о мире. «Мы сами готовим еду, колем дрова, сушим иван-чай – живем «под свою ответственность». Мы продвигаемся и через «обычные» дела, такие как, например, колка дров и пение песен у костра (и то, и другое требует владения собственным дыханием), и через занятия, обычно не ассоциирующиеся с человеком, сидящим в инвалидной коляске: управление мотоблоком, кошение травы, взбирание на 20-метровый арт-объект. Совместная деятельность с молодыми людьми с инвалидностью становится источником нового опыта и вдохновения и для нас – волонтёров. Попробуйте научить колоть дрова левшу, сидящего в инвалидной коляске. Это требует умения по-новому взглянуть на обыденность», – рассказывают волонтёры.

Именно об ином отношении к инвалидности хотят рассказать волонтёры, для чего решили организовать выставку фотографий, на которых запечатлены моменты этих поездок. Экспозицию панируется выставить в нескольких местах. Первое – «Лофт проект Этажи», где выставка будет работать с 7 мая по 21 мая. Затем – Мультицентр социальной и трудовой интеграции людей с инвалидностью, библиотека им. Лермонтова и Дом культуры деревни Винницы.

Однако для организации выставки необходимы деньги, в частности на печать фотографий, аренду помещения, транспортные расходы для главных героев, которые перемещаются на инвалидных колясках, и др. Сбор средств идёт не так быстро, как хотелось бы: из необходимых 52 950 рублей собрано чуть больше 14 тысяч.

Помочь в организации выставки может любой желающий. Как это сделать, можно узнать ЗДЕСЬ.