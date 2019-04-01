«Русал» Дерипаски возобновил поставки в США после снятия санкций

Попавший в апреле 2018 года в санкционный список «Русал» снова выходит на рынок Америки, надеясь вернуться к прежним объемам.

Российский алюминиевый гигант ждет договоров на поставки на 2020 год, чтобы вернуть себе клиентов, потерянных из-за санкций. Об этом 1 апреля агентству Reuters рассказал генеральный директор компании Евгений Никитин. По его словам, «Русал» намерен вернуться на экспортные рынки в прежних объемах. Сейчас начинаются поставки по контрактам с США.

Напомним, что «Русал», а также другие компании Олега Дерипаски En+ и «Евросибэнерго», были включены в черный список Минфина США в апреле 2018-го. В декабре прошлого года стало известно, что американцы готовы снять санкции с компаний в течение 30 дней, поскольку Олег Дерипаска выполнил требование американских властей, а именно – сократил свою долю в компаниях, потеряв контрольный пакет акций. Ограничения сняли с января, однако сам бизнесмен остался в санкционном списке.





