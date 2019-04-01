Ключевой участник подросткового налета на посетителя «Сити молла» воспитан в семье полицейского. Он увлекается движением A.C.A.B.

Нападение на выходца из Киргизии в торгово-развлекательном комплексе «Сити молл» было заранее спланировано группой подростков. Они пытались спрятать лица под балаклавами и капюшонами. Участник налета - 14-летний пасынок сотрудника МВД и одновременно приверженец движения A.C.A.B. - получил удар ножом от жертвы. Теперь жертва - единственный фигурант уголовного дела.

Как стало известно «Фонтанке» 1 апреля, после неравной драки в «Сити молле» сотрудниками Приморского УМВД задержан 21-летний выходец из Киргизии, гражданин России Уулу Акылбек. Он считается автором ножевого удара в шею 14-летнего петербуржца.

Акылбек применил нож против подростков, окруживших его вечером 29 марта в ТРК «Сити молл». Те организованно выслеживали жертву и перед нападением старательно прятали лица за балаклавами и капюшонами.

По данным «Фонтанки», удар в шею получил школьник из семьи полицейского. Его отчим – 39-летний сотрудник Приморского УМВД, курирующий госзакупки. Подросток живет с ним не менее пяти лет. Судя по соцсетям, раненый общается с поклонниками околофутбола, хулиганизма и движения A.C.A.B., идея которого заключается в том, что все полицейские – негодяи.







«Фонтанка» позвонила сотруднику Приморского УМВД, чтобы уточнить роль пасынка в конфликте. Мужчина отказался от комментариев.

Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Уулу Акылбек стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 213 УК «Хулиганство». Из картотеки Приморского районного суда следует, что сегодня следствие обратилось с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.