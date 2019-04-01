Наезд ОМОНа на «баварца» и неловкое бегство с места ДТП попали на видео. А грузовик, застрявший в мосту, на фото

Среди участников аварий, случившихся ночью и утром 1 апреля в Санкт-Петербурге, есть светофор, мост и множество припаркованных машин. Очевидцы рассказывают также о нескольких случаях побега с места ДТП.

Под мостом можно не пройти не только по высоте. Более того, можно не пройти, даже если позволяют все габариты. Именно это случилось с железнодорожным мостом на улице Салова – фотографию очевидцы выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Напомним, в составленный «Фонтанкой» список «собратьев моста глупости», под которыми регулярно застревают автомобили, вошёл другой мост на Салова.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Светофор пал жертвой ночной аварии на перекрёстке улиц Орджоникидзе и Пулковской.







А утреннее ДТП с машиной ОМОНа на пересечении Ждановской набережной и Большого проспекта П.С. попало на видео. Можно предположить, что «БМВ» оказалась в слепой зоне водителя большегруза.

Также на видео попало ДТП с неадекватным водителем, случившееся в ночь на воскресенье на улице Маршака, 4. Мужчина буквально заехал на припаркованную машину и проскрёб следующую. С места он скрылся, но не с первой попытки. «Машина найдена, личность водителя не установлена», – пишут 1 апреля в «ДТП и ЧП».

«На пересечении улицы Рихарда Зорге и улицы Десантников водитель снес забор, задел машину и убежал», – пишут там же.

На проспекте Славы, 51, минувшей ночью кто-то подбил два припаркованных автомобиля: «Ниссан» и «БМВ». Один из потерпевших просит о помощи: «Автомобиль, совершивший ДТП, скрылся <...> Может, кто видел, или есть запись с видеорегистратора».