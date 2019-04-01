Смольный на бумаге подготовит территорию под станцию метро «Шуваловский проспект»

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры разыскивает подрядчика, который подготовит часть проектной документации для строительства станции метро «Шуваловский проспект». Информация об этом 1 апреля размещена на сайте госзакупок.

Будущему подрядчику предстоит на бумаге просчитать процесс подготовки территории для строительства станции, продолжающей фиолетовую ветку на северо-запад. За проведение инженерных изысканий, обследование территории и определения порядка действий будущего строителя подземки комитет готов заплатить до 23,7 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 апреля, а победителя определят в последний день месяца.

Ранее Смольный за 134 млн рублей заказал корректировку проекта будущей станции, а также изменил её местоположение. Первоначально станция должна была расположиться на пересечении проспектов Шуваловского и Авиаконструкторов, но с учётом развития жилой застройки и потребностей жителей Приморского района было решено перенести ее в район пересечения Комендантского и Шуваловского проспектов.

«Шуваловский проспект» начнет свою работу не ранее конца 2025 года. «Фонтанка» подробно рассказывала о самых свежих планах строительства подземки: до 2027 года длина линий метрополитена в Петербурге увеличится со 113,6 км до 155,5 км. Прирост составит 37%. Число станций увеличится с 67 до 85, а метродепо – с 5 до 7.





