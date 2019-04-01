За рулем сбившего ребенка Porsche была женщина. С месяц назад врач-травматолог продал автомобиль

Среднеразмерный спортивный кроссовер, который отправил в больницу десятилетнего школьника, незадолго до аварии на севере Петербурга сменил владельца. Управляла Porsche молодая женщина с приличным стажем вождения – такую версию предложили прибывшим на место ДТП автоинспекторам.

По уточненным данным, которые стали известны «Фонтанке» 1 апреля, обладательницей черного цвета Porsche Cayenne 60-летняя уроженка Казахстана стала в феврале 2019 года. Автомобиль перешел в ее владение в результате сделки купли-продажи со специалистом в области травматологии и ортопедии.

Изначально дорожная полиция сообщала о том, что за рулем Porsche находится 36-летний водитель. Мужчину средних лет заметили на месте ДТП и читатели «Фонтанки». Момент столкновения они не застали, но зафиксировали, как сбитого мальчика окружил заботой атлет в черной бейсболке. Своей курткой он укрыл лежащего на асфальте подростка, а после нервно курил и периодически садился на водительское сиденье автомобиля.

Очевидцы уточняют, что с мужчиной была женщина. В полицейской справке о дорожно-транспортном происшествии указано, что за рулем находилась 36-летняя автомобилистка. Водительское удостоверение она получила в 2003 году.







Петербургский школьник не сумел пересечь проспект Культуры днем 31 марта. В районе дома 19, лит. «А», он с приятелем выбежал на пешеходный переход и был сбит Porsche Cayenne. Мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован.