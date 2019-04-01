«Наивысший» уровень приоритета. В рамках программы развития туризма Петербургу могут упростить визовый режим

Министерство экономического развития РФ разработало стратегию по развитию туризма в России, сообщает газета «Ведомости» 1 апреля. По данным издания, на поддержку отрасли до 2024 года может быть направлено до 100 млрд рублей.

Приоритетом станет развитие «точек притяжения» туристов. «Наивысший» уровень получат места, узнаваемые на международном рынке — Москва, Санкт-Петербург, Владивосток. «Уникальный» статус будет присвоен таким направлениям как Байкал и Камчатка. «Национальный уровень» – направлениям, которые не могут конкурировать глобально, но интересны жителям России. Это курорты Краснодарского края, Крыма, Кавказа и Алтая.

В дорожной карте запланировано внедрение электронных виз, позволяющих получать разрешение на въезд в Россию удаленно, без визита в консульство. В частности, рассматривается возможность такого режима для Москвы и Петербурга при покупке комплексного туристического пакета.

Льготное кредитование под 3% предусмотрено для инвестиций в отели. Инвестпроекты в приоритетных местах смогут претендовать на льготное получение земли и зданий, пониженные арендные платежи, субсидирование платы за присоединение к сетям. Предусмотрено финансирование по проектам государственно-частного партнерства.





