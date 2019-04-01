Поселок Мурино стал городом

OOO "Лидер Групп"

Вслед за Кудрово статус города получил еще один популярный у застройщиков и покупателей поселок Ленинградской области – Мурино. Соответствующий законопроект приняли депутаты областного Законодательного собрания.

По мнению властей, это поможет ускорить развитие инфраструктуры территории. В частности, в Мурино должно увеличиться количество школ, поликлиник и больниц, а также изменится ситуация со строительством дорог.

Напомним, что компания «Лидер Групп» на территории Мурино уже реализовала несколько таких крупных проектов, как ЖК «Девятый вал», ЖК «Девятый вал 2» и ЖК «Три кита 1».

В данный момент в теперь уже городском поселении компания «Лидер Групп» ведет строительство жилых комплексов: «Три кита 2», «Три кита 3», «Территория», «Территория 2», «Территория 3» и VITAMIN, а также активно участвует в возведении социальной и транспортной инфраструктуры. Все проекты относятся к жилью «комфорт-класса» и располагаются в шаговой доступности от станции метро «Девяткино».

Более подробно об этих и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Девятый вал 1» – застройщик ООО «Чайка», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/devyatyyval/, ЖК «Девятый вал 2» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Времена года», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/devyatyyval2/

ЖК «Три кита 1» – застройщик ООО «Аквамарин», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita1/, ЖК «Три кита 2» – застройщик ООО «Бригантина», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita2/, ЖК «Три кита 3» – застройщик ООО «Линкор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita3/

ЖК «Территория 1» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya/, ЖК «Территория 2» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya2/, ЖК «Территория 3» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya3/

ЖК VITAMIN – застройщик жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/vitamin/