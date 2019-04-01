«Сдохнешь! Сявка…» На Урале разгромили офис «Коммерсанта»

Неизвестные совершили нападение на региональное отделение издательского дома «Коммерсантъ» в Екатеринбурге. Разгромлены кабинеты главного редактора, гендиректора, бухгалтера и серверная.

Нападавшие на редакцию ничего не взяли, кроме жестких дисков. После себя они оставили записку «Сдохнешь! Сявка…» на столе генерального директора «КоммерсантЪ-Урал», которая сейчас считается одной из главных улик. Об этом 1 апреля сообщает E1.ru

В редакции не смогли сказать, с чем может быть связано нападение. По словам гендиректора Сергея Плахотина, открытых конфликтов у регионального отделения ни с кем не было.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая зафиксировала отсутствие следов взлома. По предварительным данным, нападение было совершено в период с 29 марта по 1 апреля. Полиции еще предстоит изучить видео с камер видеонаблюдения.





