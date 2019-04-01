Продажи новых автомобилей в Петербурге упали впервые за два года. Спрос подкосили повышение НДС и приостановка программ господдержки

В феврале продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге сократились на 2%, до 11 245 машин, говорится в отчете «Auto-Dealer-СПб», опубликованном 1 апреля.

Это первое падение реализации автомобилей в Северной столице за последние два года. В предыдущий раз отрицательная динамика была зафиксирована в феврале 2017-го, когда продажи машин снизились на 3%.

Причиной снижения показателя стал высокий спрос в конце 2018 года из-за повышения ставки НДС, а также ожидание старта государственных программ поддержки. «В прежние годы госпрограммы формировали отложенный спрос, но при нынешнем сокращении их финансирования серьезного роста спроса в ближайшие месяцы ждать не стоит», – комментирует генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Самое заметное падение в ТОП-10 по итогам февраля показали Nissan (-24%), Renault (-28%), Ford (-29%). Лидерство среди брендов на городском авторынке закрепил корейский KIA, который еще больше оторвался от Hyundai. На 3-м месте уверенно располагается LADA.

В январе – феврале 2019 года петербургские дилеры продали 19 851 новый автомобиль, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Доля Петербурга в общем объеме продаж в России по итогам января – февраля 2019 года составила 8,6% (год назад – 8,5%).





