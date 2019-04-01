Суд оштрафовал РЖД за самовольный снос депо для омнибусов на улице Шкапина
Ленинский районный суд Петербурга постановил оштрафовать ОАО «РЖД» за самовольный снос исторического здания — депо прародителей автобусов, омнибусов, на улице Шкапина. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников.
РЖД предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за несогласованный демонтаж построенного в 1908 году здания депо для омнибусов, которое располагалось юго-восточнее дома № 48 по улице Шкапина, в непосредственной близости от Балтийского вокзала.
Документы на согласование демонтажных работ поступили в КГИОП уже после сноса депо, в декабре прошлого года. Отчет о состоянии здания, выполненный компанией «АБИ 1», комитет возвратил на доработку.
Примечательно, что в ноябре, когда сносили депо, пресс-служба РЖД в ответ на запрос «Фонтанки» в подтверждение правомерности своих действий ссылалась на заключение КГИОП, согласно которому депо якобы расположено вне границ зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга.
На сайте комитета, в свою очередь, указано, что депо не входит в список объектов культурного наследия, но постройка защищена законом как историческое здание, возведенное до революции, и расположенное в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ, одна из зон охраны объектов культурного наследия).
Справка:
Омнибусы являются первым городским общественным транспортом, прародителями автобусов. Они представляли собой запряжённую лошадьми карету на 10-16 человек. В 1907 году инженер-технолог Борис Иванов запустил первый в Петербурге омнибус-мотор с двигателем, без лошадей.
В 1908 году на Везенбергской улице (современная Шкапина) по проекту инженера построили гараж и мастерские «Санкт-Петербургского товарищества автомобильно-омнибусного сообщения». Место за Балтийским вокзалом для строительства было выбрано неслучайно: первый маршрут омнибус-моторов связал Александровский сад у Адмиралтейства с Варшавским и Балтийским вокзалами.