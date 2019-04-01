Суд оштрафовал РЖД за самовольный снос депо для омнибусов на улице Шкапина

Ленинский районный суд Петербурга постановил оштрафовать ОАО «РЖД» за самовольный снос исторического здания — депо прародителей автобусов, омнибусов, на улице Шкапина. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников.

РЖД предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за несогласованный демонтаж построенного в 1908 году здания депо для омнибусов, которое располагалось юго-восточнее дома № 48 по улице Шкапина, в непосредственной близости от Балтийского вокзала.

Документы на согласование демонтажных работ поступили в КГИОП уже после сноса депо, в декабре прошлого года. Отчет о состоянии здания, выполненный компанией «АБИ 1», комитет возвратил на доработку.

Примечательно, что в ноябре, когда сносили депо, пресс-служба РЖД в ответ на запрос «Фонтанки» в подтверждение правомерности своих действий ссылалась на заключение КГИОП, согласно которому депо якобы расположено вне границ зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга.







На сайте комитета, в свою очередь, указано, что депо не входит в список объектов культурного наследия, но постройка защищена законом как историческое здание, возведенное до революции, и расположенное в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ, одна из зон охраны объектов культурного наследия).