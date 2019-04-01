В Перми жители двухэтажки обнаружили дыру в потолке и мужчин с лопатами в туалете

Жители одной из квартир двухэтажного дома в Перми с удивлением обнаружили у себя в туалете мужчин с лопатами, а в потолке – огромную дыру. Уборка снега на крыше аварийного дома пошла не по плану.

ЧП произошло в доме 29 по улице Юнг Прикамья, говорится в сообщении, которое было 31 марта опубликовано в группе «Наш Закамск» в соцсети «ВКонтакте».

Житель квартиры написал, что управляющая компания наняла рабочих почистить снег, перекрытия старого дома не выдержали, и мужчины провалились через крышу в туалет. Дыру в потолке позднее закрыли фанерой.

Согласно данным из открытых источников, дом 1956 года постройки, в аварийном состоянии он находится с 2014 года. Здание обслуживает ООО «УК «Домоуправление».





