Самый динамичный месяц. Синоптик посоветовал не прятать в апреле зимние вещи

Самым динамичным месяцем года назвал апрель научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Среднесуточная температура за эти 30 дней вырастет почти на десяток градусов. Но это произойдет к концу месяца, а пока метеоролог призывает не убирать в шкафы теплые вещи.

Аномально теплым второй весенний месяц станет для севера азиатской части страны: Ямала, Таймыра, севера Урала, севера Красноярского края, северной части Якутии. Впрочем, все это не означает жары — в силу географического расположения регионов.

Около нормы или чуть выше будет на остальных азиатских территориях России: в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

Ниже нормы за Уралом будет только на Сахалине и на тихоокеанском побережье Хабаровского края.







Что касается европейской части страны, выше нормы будет температура на востоке СЗФО – в Коми. В большинстве регионов значения будут в пределах среднего или чуть выше. А вот на юге (Воронежская, Тамбовская и Белгородская области) ожидается погода холоднее обычной.

Что касается осадков, то на европейской территории ожидаются показатели в пределах нормы, а вот регионам за Уралом предрекают дефицит. Что может обернуться ранними лесными пожарами.

«По климату апрель – самый динамичный месяц, – цитирует Вильфанда 1 апреля «Российская газета». – В течение апреля среднее суточное значение температуры от начала месяца до его окончания повышается на 9 градусов. Снег сошел, солнце играет главную роль, поэтому идет бурный рост температуры. Во все остальные месяцы от начала до окончания периода температура изменяется постепенно».

Специалист советует не убирать далеко теплую одежду: она может пригодиться в дни похолоданий.

Напомним, ранее «Фонтанка» публиковала прогноз метеорологов до сентября. Согласно ему, Петербург ждет аномально жаркий август.