Volkswagen признался, что производит почти столько же углекислого газа, как вся Германия

Автомобили второго по величине мирового автопроизводителя Volkswagen, по данным СМИ, добавляют в атмосферу 2 процента глобальных ежегодных выбросов углекислого газа. Это почти столько же CO2, сколько производит вся родная для компании страна Германия.

«Один процент приходится на легковые автомобили и еще один процент на грузовики», – цитирует южноафриканское издание Sunday Times признание главного стратега VW Михаэля Йоста.

Для сравнения, на долю Германии приходится почти 2,2% от общемирового показателя выбросов CO2, что составляет 800 миллионов тонн газа в год. Согласно данным Global Carbon Project, проводящей мониторинг выбросов, страна занимала в 2017 году по этому показателю 6-е место в мире. Кстати, Россия – на 4-м месте. Лидирует Китай, а следом идут США и Индия.

Такое положение, судя по всему, не устраивает ни Германию, ни Volkswagen. В то время, как страна разворачивается в сторону возобновляемой энергии (до трети электричества в ней сегодня производят ветряки, солнечные батареи и так далее), компания тоже готова к решительным действиям. На прошлой неделе, пишет Sunday Times, глава Volkswagen Герберт Диесс заявил, что компания должна довести вредные выбросы от ее автомобилей до нуля. В качестве рубежа для такого достижения Диесс обозначил 2050 год.







Volkswagen, желая восстановить свою репутацию после экологического скандала, известного как «дизельгейт», объявил о планах полностью перейти на выпуск электрических автомобилей. В качестве промежуточных этапов компания собирается предложить рынку 22 миллиона электромобилей 70 новых моделей в течение ближайших 10 лет.

Как известно, в Европе принимаются решительные меры по радикальному снижению загрязнения атмосферы. Европарламент одобрил план, предусматривающий сокращение вредных выбросов на 45 процентов от нынешнего уровня к 2030 году. Это позволит приблизиться к показателям, предусмотренным Парижским соглашением по климату 2015 года, согласно которому необходимо добиться серьезного снижения выбросов CO2 в атмосферу, чтобы остановить рост глобальной температуры из-за парникового эффекта.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы углекислым газом вносит именно автомобильный транспорт. Поэтому принимаемые нормы и законы в первую очередь касаются именно автокомпаний.