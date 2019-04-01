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Город
01.04.2019 12:09
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Ремонт собрал 11-километровую пробку на севере КАД: транспорт в обе стороны теснится на внешнем кольце

Утром 1 апреля довольно жестокую шутку сыграли с петербургскими автомобилистами дорожные работы на кольцевой автодороге. Из-за них на севере КАД скопилась многокилометровая пробка, которая держится уже несколько часов. А работы там завершатся только летом.

Уже в 7 часов утра образовался 6,5-километровый затор на внешнем кольце КАД от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе. А к половине 11-го на внутреннем кольце собралась пробка длиной 11,3 км – от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса, сообщают «Яндекс.Пробки». Сейчас и на внешнем, и на внутреннем кольцах заторы тянутся на 9-10 километров.


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Напомним, что с 1 апреля на севере КАД началась реконструкция. Ремонтные работы ведутся на участке с 16-го по 25-й километр внутреннего кольца, из-за чего движение по нему полностью перекрыто, и транспорт перепускают на внешнее кольцо. Продлится ремонт до 1 июля.



Ремонты начались по весне и на дорогах Ленобласти. За прошедшие выходные дорожники привели в порядок почти 2,5 тысячи квадратных метров деформированного асфальта, а также сбросили с обочин 32 километра снежных валов, сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти. До пятницы в области ожидают «температурные качели»: от утреннего гололеда до плюс 9 градусов днем. На этом фоне дорожникам поручено обновлять верхний слой асфальта на трассах. Ранее дорожникам предписали дневную норму ремонта.

Кроме того, с 1 апреля областные трассы закрыли на просушку: на асфальтовые дороги временно запрещено въезжать грузовикам с превышением нагрузки на каждую ось более пяти тонн, а на гравийные – более трех тонн.

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